Дикому Арману продлили срок ареста до 7 июня

Арман Джумагельдиев. Кадр из видео: instagram.com/armandzhumageldiev

Арману Джумагельдиеву, больше известному как Дикий Арман, продлили срок ареста до 7 июня. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

"Постановлением следственного суда ходатайство органа следствия удовлетворено. Санкционировано продление срока содержания под стражей до 7 июня 2022 года", - сообщили в суде.

Напомним, о задержании Дикого Армана стало известно 7 января. 11 января его арестовали на 2 месяца. По информации МВД, вместе с ним была задержана и предполагаемая преступная группировка из пяти человек.

В марте Дикому Арману продлили срок ареста до 7 апреля.

Джумагельдиев проходит подозреваемым по делу об участии в массовых беспорядках, это статья 272 УК РК "Массовые беспорядки", а также по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963576-dikomu-armanu-prodlili-srok-aresta/