Когда семьи погибших в ходе январских событий силовиков получат квартиры, рассказал Тугжанов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам в мажилисе сообщил, что семьям погибших в ходе январских беспорядков силовиков выделят жилье – вопрос будет решен до 25 апреля, передает корреспондент NUR.KZ.

Этот вопрос подняла депутат Юлия Кучинская. Она напомнила, что в трагические дни января пограничники и курсанты Пограничной академии участвовали в обороне акимата города Алматы и других стратегических объектов.

"В Алматы погибло пятеро пограничников, среди них трое курсантов. Двоим из них было всего по 19 лет, одному – 22 года.

Указом президента РК они посмертно награждены орденом "Айбын" 3 степени. Но у ребят остались родители, братья и сестры, для которых они были опорой и надеждой. Согласно закону, им полагается единовременная денежная компенсация в размере 500 МРП. Сегодня это чуть больше 1,5 млн тенге.

В ходе выездов в регионы алматинцами был поднят очень справедливый вопрос о выделении квартир семьям трех курсантов Пограничной академии, погибших во время январских событий. Обсуждался ли данный вопрос в правительстве и какие решения приняты?" – поинтересовалась она.

В ответ Ералы Тугжанов отметил, что во время январских событий погибли 19 силовиков, среди которых были и три курсанта Пограничной академии.

"Сегодня есть конкретные решения. Из 19 по 13 конкретно вопросы решены – жилье предоставлено. Я лично переговорил с акимами регионов в отношении шести, в том числе курсантов Пограничной академии, вопрос будет решен до 25 апреля.

С каждым акимом я лично переговорил, вопрос находится на особом контроле", – подчеркнул он.

Ранее глава МВД РК Марат Ахметжанов сообщал, что во время январских событий преступники стреляли по патрульным нарядам и случайным прохожим.

Также стало известно, что полицейским и военным, пострадавшим в январских беспорядках в Казахстане выплатят 451 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1963741-kogda-semi-pogibshih-v-hode-yanvarskih-sobytiy-silovikov-poluchat-kvartiry-rasskazal-tugzhanov/