Задержаны 11 участников январских беспорядков в Талдыкоргане (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Полицейские совместно с сотрудниками КНБ задержали 11 подозреваемых в организации и участии в январских беспорядках в Талдыкоргане. У них изъято огнестрельное оружие, спецсредства защиты и боеприпасы, похищенные у силовиков, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Задержание подозреваемых, возраст которых варьируется от 20 до 39 лет, произведено в разных районах Алматинской области.

Их участие в январских событиях подтверждается видеозаписями, снятыми при захвате здания акимата региона и управления полиции Талдыкоргана. Также зафиксировано применение силы в отношении полицейских и военнослужащих.

"В ходе санкционированных обысков у подозреваемых изъято два гладкоствольных охотничьих ружья, множество патронов, полицейские бронежилеты и спецсредства, используемые в правоохранительной и охранной деятельности. Изъятое оружие и имущество числилось ранее похищенным при нападении на здания городской и областной полиции", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Кроме того, был задержан 37-летний житель Сарканского района, который является активным участником ОПГ. При личном обыске у него изъят пистолет Макарова и патроны к нему, а также сверток с веществом зеленого цвета, похожим на гашиш, общим весом 210 гр.

Отмечается, что после задержания родственники подозреваемого пытались ворваться в здание ДП и помешать ходу следствия.

Собранный материал передан в производство сотрудников спецпрокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963529-zaderzhany-11-uchastnikov-yanvarskih-besporyadkov-v-taldykorgane-video/