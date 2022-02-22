Экс-министра обороны Бектанова арестовали на два месяца
Бывший министр обороны Мурат Бектанов арестован на два месяца. Об этом сообщает официальный сайт столичного суда.
"22 февраля 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК", – говорится в сообщении суда.
Напомним, накануне Генпрокуратура Казахстана сообщила о задержании экс-министра обороны Мурата Бектанова. Сообщалось, что в отношении него начато досудебное расследование по статье 452 УК РК "Бездействие власти".
Мурат Бектанов занимал пост главы оборонного ведомства с 31 августа 2021 года.
19 января Токаев подписал указ о его освобождении от должности главы Минобороны. Комментируя отставку Бектанова, президент отмечал, что во время январских событий теперь уже бывший министр "не проявил командирских качеств".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957250-eks-ministra-oborony-bektanova-arestovali-na-dva-mesyatsa/