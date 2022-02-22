Экс-министра обороны Бектанова арестовали на два месяца

Мурат Бектанов. Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Бывший министр обороны Мурат Бектанов арестован на два месяца. Об этом сообщает официальный сайт столичного суда.

"22 февраля 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК", – говорится в сообщении суда.

Напомним, накануне Генпрокуратура Казахстана сообщила о задержании экс-министра обороны Мурата Бектанова. Сообщалось, что в отношении него начато досудебное расследование по статье 452 УК РК "Бездействие власти".

Мурат Бектанов занимал пост главы оборонного ведомства с 31 августа 2021 года.

19 января Токаев подписал указ о его освобождении от должности главы Минобороны. Комментируя отставку Бектанова, президент отмечал, что во время январских событий теперь уже бывший министр "не проявил командирских качеств".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957250-eks-ministra-oborony-bektanova-arestovali-na-dva-mesyatsa/