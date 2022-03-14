Генпрокуратура: 243 уголовных дела возбуждено по пыткам и превышению власти

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Генпрокурор Казахстана в ходе заседания мажилиса сообщил, что 243 уголовных дела возбуждено по пыткам и превышению власти после январских событий, передает NUR.KZ.

"Всего в прокуратуру поступила 301 жалоба на недозволенные методы следствия. По ним возбуждено 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти. В антикоррупционной службе 234 уголовных дела. Это их прямая подследственность по Уголовно-процессуальному кодексу.

Девять наиболее резонансных случаев и там, где лица погибли в изоляторах временного содержания, расследуют спецпрокуроры. В рамках указанных дел задержаны 9 должностных лиц, из них 8 сотрудников ДКНБ и один полицейский", – заявил Асылов.

Все они с санкции суда арестованы.

"В их числе полицейский, который подозревается в применении пыток с использованием утюга в здании Департамента полиции Алматинской области.

В Алматы шестеро сотрудников ДКНБ подозреваются в применении пыток к 24-м гражданам, которых похитила преступная группа "Дикого Армана". В результате все потерпевшие получили телесные повреждения, а один человек умер.

Еще два сотрудника ДКНБ Алматинской области подозреваются в нанесении побоев ранее задержанному в изоляторе временного содержания, от которых он скончался", – рассказал генпрокурор.

Расследования продолжаются.

Ранее Берик Асылов рассказал, что по актам терроризма после январских событий расследуется 46 уголовных дел. Также генпрокурор, в ходе заседания мажилиса, назвал точное число погибших во время январских беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960548-genprokuratura-243-ugolovnyh-del-vozbuzhdeno-po-pytkam-i-prevysheniyu-vlasti/