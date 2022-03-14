Асылов: Налицо спланированная террористическая акция

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Генпрокурор Берик Асылов напомнил хронологию январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Асылов сообщил, что сначала это были мирные митинги. Однако затем в ряды митингующих влились разного рода экстремисты, которые повернули протест в радикальное русло.

"Из-за их подстрекательств начались первые столкновения – это вторая волна. На третьей волне присоединились к толпе криминальные бандиты, начались погромы, поджоги. То есть мы видим сращивание экстремизма, криминала и радикализма. Если бы не решительность действий государства, за этими волнами могли бы последовать и другие. Конечно же, это силовой захват власти. Все действия носили скоординированный характер – налицо спланированная акция", – добавил спикер.

Берик Асылов напомнил, что по поручению президента созданы межведомственные следственно-оперативные группы – под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры.

На сегодня проведено более 35-ти тыс. следственно-оперативных действий, в том числе 20 тыс. осмотров, допросов, обысков. Назначено 3,5 тыс. судебных экспертиз.

"Общее число арестованных по всем органам составило 766 подозреваемых.

В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, безработные, без высшего образования. Среди них 19 приверженцев деструктивных религиозных течений, 27 активистов запрещенных экстремистских организаций, 24 члена организованных преступных групп и 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои", – резюмировал генпрокурор.

Напомним, генпрокурор Казахстана сообщил, что возбуждено 243 уголовных дела по пыткам и превышению власти после январских событий. Кроме того, 3 770 уголовных дел возбуждено после январской трагедии.

Еще генпрокурор озвучил точное число погибших во время беспорядков в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960552-asylov-nalitso-splanirovannaya-terroristicheskaya-aktsiya/