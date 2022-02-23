Шесть человек, задержанных после январских беспорядков в Казахстане, скончались в ИВС

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Начальник службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров в интервью "Казахстанской правде" сообщил, что шесть человек, задержанных по делу о январских беспорядках, скончались в ИВС.

По словам Ожарова, по линии Генпрокуратуры подозреваемыми по делу о январских беспорядков признаны 611 лиц.

"Большая часть из них – по статье об участии в массовых беспорядках, среди задержанных есть женщины и несовершеннолетние. 24 человека подозреваются в причастности к терроризму. Но это не окончательные данные, практически ежедневно устанавливаются", - отметил глава службы спецпрокуроров Генпрокуратуры Казахстана.

Ожаров ответил и на вопрос о пытках задержанных.

"Буквально на днях мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных.

По нашим сведениям, при таких обстоятельствах погибли два человека в условиях ИВС Алматы, трое – в Восточно-Казахстанской области и один человек – в Талдыкоргане. Также мы взяли резонанс­ное дело о пытках, сопряженных с применением утюга в отношении еще одного жителя Талдыкоргана, который до сих пор содержится в следственном изоляторе", - подтвердил Ожаров.

Он отметил, что расследования по этим фактам еще не окончены. О результатах Генпрокуратура сообщит после окончания всех следственных действий.

"Но могу сказать, что массового характера такие преступления не носят", - заверил Ожаров.

Напомним, ранее глава государства высказался о заявлениях казахстанцев о пытках среди задержанных после беспорядков в стране. Токаев отметил, что пытки задержанных недопустимы.

Между тем в Генпрокуратуре в середине февраля сообщали, что всего в прокуратуру поступило 363 жалобы о пытках.

В МВД информацию о "пыточных камерах" опровергли. Отвечая на вопросы о ранениях и шрамах задержанных, в ведомстве заявили, что они были получены во время самих беспорядков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957455-shest-chelovek-zaderzhannyh-posle-yanvarskih-besporyadkov-v-kazahstane-skonchalis-v-ivs/