МВД опровергло информацию о "пыточных камерах" в Алматы

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На онлайн-брифинге в МВД заявили о распространении фейковых сообщений о «пыточных камерах» в Алматы, где якобы используют методы средневековой инквизиции, передает корреспондент NUR.KZ.

"В информационном пространстве наблюдается массовый ложный вброс недостоверной информации о якобы совершаемых пытках в стенах следственных изоляторов.

Ответственно заявляем: они не соответствуют действительности, вводят в заблуждение общественность и искажают реальную картину происходящего.

Дошло даже до того, что распространяется, откровенно говоря, бредовое фейковое сообщение о создании в следственном изоляторе Алматы "пыточных камер" в стиле средневековой инквизиции. Хочу заверить, такого нет и быть не может", - заявил председатель комитета УИС МВД Жанат Ешмагамбетов.

По его информации, на сегодня в следственных изоляторах содержится 728 лиц – они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

"Все мы помним, что творилось на улицах Алматы и в ряде других областных центров в январе текущего года, когда бесчинствовали мародеры, поджигались здания, автомобили, применялось насилие в отношении мирных граждан, совершались нападения на сотрудников полиции и военнослужащих. (…)

Хочу еще раз отметить, что под арестом находятся только лица, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений", - заявил глава комитета.

Он добавил, что еще 270 человек были отправлены под домашний арест, выпущены под подписку и т.д.

Ранее в МВД также опровергли информацию о существовании подвалов для пыток в следственном изоляторе ЛА-155/18 в Алматы.

Напомним, вчера в генпрокуратуре заявили, что в захвате акимата в Алматы участвовали иностранцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956349-mvd-oproverglo-informatsiyu-o-pytochnyh-kamerah-v-almaty/