Январские события создали инвесторам неопределенность, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной встрече Совета иностранных инвесторов. В ходе встречи глава государства акцентировал внимание на трагических январских событиях, сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о продолжении расследования, осуществляемого в строгом соответствии с международными принципами.

Вместе с тем президент отметил, что "январские события" создали инвесторам определенную степень неопределенности.

"Как президент страны хочу заверить, что политика "открытых дверей" для иностранных инвестиций остается нашим стратегическим приоритетом. Государство будет в полной мере выполнять обязательства и гарантии перед партнерами и инвесторами. Январский кризис никак не повлиял на нашу приверженность рыночной экономике, верховенству закона, соблюдению международных и внутренних обязательств. Напротив, это стало импульсом к дальнейшему совершенствованию", – сказал он.

Глава государства поделился с инвесторами планами по дальнейшей трансформации страны. Он заявил, что верховенство закона и его равное применение ко всем без исключения лягут в основу нового курса.

"Отныне главной задачей экономических реформ являются не абстрактные цифры роста ВВП и позиции в мировых рейтингах, а повышение доходов и уровня жизни нашего народа. Конечно, эта цель недостижима без формирования нового класса предпринимателей, а также притока высококачественных инвестиций. Наше обещание народу и честному бизнесу покончить с фаворитизмом, особыми интересами и привилегиями элиты, коррупцией и олигополиями будет выполнено в полной мере", – заявил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что все международные рейтинговые агентства стабильно подтверждают инвестиционную надежность страны.

По его мнению, события января, несмотря на свою трагичность, показали запас прочности политической и экономической системы страны.

"Уверен, что скорое официальное обнародование всех данных убедительно докажет, что наши действия были абсолютно оправданны и направлены исключительно на сохранение целостности страны, защиту жизни и имущества наших граждан и бизнеса. Считаю, что для вас – друзей нашей страны, долгое время работающих в Казахстане, это вполне очевидно. Правда о подоплеке событий и реальной картине тех дней крайне важна", – сказал глава государства.

Напомним, что Токаев ответил на ряд актуальных вопросов иностранных инвесторов, касающихся их деятельности в нашей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957365-yanvarskie-sobytiya-sozdali-investoram-opredelennuyu-stepen-neopredelennosti-zayavil-tokaev/