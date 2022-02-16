Беспорядки в Казахстане: сколько жалоб на пытки поступило в прокуратуру

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК прокомментировал информацию о пытках в отношении задержанных в ходе январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Килымжанов сообщил, что на данный момент в прокуратуру поступило 363 жалобы о пытках.

"В производстве Антикоррупционной службы находится 178 уголовных дел о недозволенных методах следствия. Специальными прокурорами принято в производство 8 дел.

Среди них инциденты с задержанными на стадионе "Динамо" в Атырау, заявления Батырбаева, несовершеннолетнего Есболатулы и других лиц о применении насилия в здании полиции Алматинской области, а также иные факты, вызвавшие общественный резонанс", - отметил он.

При этом он заверил, что каждое уголовное дело находится на контроле, и по ним назначены процессуальные прокуроры.

Он также сообщил, что органами прокуратуры проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения.

"С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов, 157 лицам содержание под стражей заменены на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.

Указанные цифры не окончательные, работа по пересмотру мер пресечения продолжается. Наряду с этим, прокуроры освободили из изоляторов временного содержания 103 человека ввиду непричастности их к беспорядкам", - резюмировал Килымжанов.

В ходе того же брифинга Килымжанов представил портрет участников массовых беспорядков. С его слов, "каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества".

Кроме того, он поведал, для чего некоторые участники беспорядков нападали на силовиков и здания госорганов, а также рассказал, сколько единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков, до сих пор находится на руках у погромщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956473-besporyadki-v-kazahstane-skolko-zhalob-na-pytki-postupilo-v-prokuraturu/