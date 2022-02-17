Токаев о заявлениях казахстанцев о пытках: Это недопустимо

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале "Qazaqstan" высказался о заявлениях казахстанцев о пытках среди задержанных после беспорядков в стране – он заявил, что граждане записывают ему видеообращения в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время интервью президента попросили прокомментировать сообщения граждан о фактах пыток задержанных граждан.

"Невозможно без содрогания смотреть видео, читать сообщения о том, как, например, пытали утюгом жителя Талдыкоргана Азамата Батырбаева. Знаете ли вы об этом?" - спросила журналист.

Токаев ответил, что хорошо знает об этой ситуации.

"Некоторые граждане записывают свои видеообращения в мой адрес и публикуют их в социальных сетях. Об этом я тоже знаю. Я дал конкретные поручения министерству внутренних дел и генеральной прокуратуре. Подобные действия недопустимы.

Уже приступила к работе общественная комиссия. Омбудсмен по правам человека Эльвира Азимова, известные правозащитники Айман Умарова, Жемис Турмагамбетова, Абзал Куспан и другие юристы, объединившись, создали специальные комиссии.

Они тщательно изучают соблюдение закона в ходе расследования каждого дела. У нас нет ни причин, ни полномочий не доверять им. Государство и правоохранительные органы не вмешиваются в их деятельность. Я тоже не вмешиваюсь", - заявил президент.

Он добавил, что по каждому нарушению будут приняты меры.

"Права человека – это очень важный приоритет для меня. Можно сказать, самый важный на сегодняшний день. И мой главный принцип – по каждому делу должно быть вынесено справедливое решение", - сказал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956670-tokaev-o-zayavleniyah-kazahstantsev-o-pytkah-eto-nedopustimo/