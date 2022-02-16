Откуда у задержанных после беспорядков в Казахстане ранения и шрамы, разъяснили в МВД

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Представители МВД на онлайн-брифинге обратились к родственникам задержанных после событий в Алматы граждан – их попросили не поддаваться панике и узнавать состояние здоровья родных, которые были задержаны, через call-центр, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с январскими событиям в следственные изоляторы всего поступило 267 человек с телесными повреждениями, из них 33 прошли стационарное лечение в городских больницах. Все остальные получали лечение в условиях медицинских частей учреждений, но при этом их регулярно обследуют гражданские медики.

Отмечу, что ранения были ими получены во время массовых беспорядков, в ходе нападений на административные здания, сотрудников и зафиксированы нами при поступлении", - заявил председатель комитета УИС МВД Жанат Ешмагамбетов.

По информации МВД, только один человек находится в больнице в Таразе, еще 30 граждан получают амбулаторное лечение.

Родственников задержанных представители министерства просят не паниковать.

"Мы убедительно просим родственников следственно-арестованных не поддаваться панике и недостоверной информации о Ваших близких.

Пожалуйста, обращайтесь в сами учреждения, где можете получать доступ к информации непосредственно от самих медицинских работников.

У нас действует call-центр - как в центральном комитете УИС, так и в территориальных департаментах на местах", - добавил спикер.

Также в МВД сегодня опровергли существование "пыточных камер" в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956354-rodstvennikov-zaderzhannyh-vo-vremya-besporyadkov-v-almaty-poprosili-ne-panikovat/