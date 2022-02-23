Видео с людьми в форме, "грабящими" бутик в аэропорту Алматы, прокомментировали в полиции

Человек в форме. Кадр из видео: t.me/kozachkow

В Сети появились видеоролики, записанные на камеры видеонаблюдения в аэропорту Алматы во время январских событий. На них видно, как люди в форме полиции и МЧС ходят по торговым помещениям и забирают себе товары, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале казахстанского журналиста Михаила Козачкова.

Автор указал, что люди в одежде, похожей на форму полиции и МЧС, выносили из помещения парфюмерию.

При этом, по словам журналиста, эти люди являются правоохранителями и спасателями, а камера засняла их, так как из-за собственного аккумулятора не выключилась после отключения подачи электроэнергии в воздушной гавани.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу ДП на транспорте.

"По видео с камер наблюдения Международного аэропорта Алматы с людьми в форменной одежде в одном из торговых помещений проводятся проверочные мероприятия. О результатах будет сообщено позднее", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957404-video-s-lyudmi-v-forme-grabyaschimi-butik-v-aeroportu-almaty-prokommentirovali-v-politsii/