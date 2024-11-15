Тепловоз переехал девочку из Уральска: ребенку ампутировали ногу

В Уральске девочка по пути из дома в город попала по тепловоз - ребенку ампутировали ногу и палец, она до сих пор находится в больнице, передает "Мой город".

Как сообщает местное издание, трагический случай с 15-летней девочкой произошел в Уральске еще 27 сентября - девочка шла из дома в город и единственный путь лежал через железнодорожную дорогу.

Именно там, как рассказывает мама пострадавшего ребенка Асия Тукжанова, девочка и попала под тепловоз. Ей ампутировали правую ногу и большой палец на левой ноге. Перенесшая три сложнейшие операции, девочка до сих пор находится в больнице.

"В тот день я была на работе, когда раздался телефонный звонок и сказали, что дочка попала под тепловоз. Я сразу побежала к ней и когда увидела ее, начала кричать: "Аруна, Аруна". В ответ услышала "Мама!". Думала, что она в тяжелом состоянии. Тогда дочка меня просила не смотреть на ноги. Рядом оказывал помощь фельдшер. Аруна сама подняла свою ногу с рельсов, положила рядом и прикрыла курткой. Она все это видела", - плача, вспоминает женщина.

Сейчас врачи готовы выписать девочку, вот только домой ей возвращаться нельзя. В доме ежедневно слышен гул поездов и нет никаких удобств. Семья живет в доме, который принадлежит матери главы семейства. Своего жилья у них нет. Они переехали с поселка три года назад. Асия работает лаборантом в железнодорожной больнице, а ее муж - разнорабочий. Помимо Аруны, в семье есть 11-летний сын, который также посещает СОШ №26.

"Дочь выписывают с больницы, но она не хочет возвращаться домой. Здесь ежечасно раздается гул движущихся поездов, к тому же нет никаких удобств. Туалет на улице, ванной комнаты нет. Мы ищем съемную квартиру, но никак не можем найти именно в этом районе. Аруна не хочет менять школу и район, чтобы к ней на дом приходили ее учителя, к которым она привыкла.

У нее тяжелая психологическая травма, ее понять можно. Ей заново нужно учиться жить, ходить. Теперь она не сможет посещать школу. Ей тяжело дается адаптация, еще не научилась держать равновесие без ноги. Порой бывает очень раздражительная, ее мучают сильнейшие фантомные боли. Врачи нам говорили, что пока она не примет эту ситуацию, все будет болеть. Я готова носить ее на руках до пятого этажа, лишь бы создать для нее комфортные условия", - говорит Асия.

Директор местной школы СОШ №26 Ляззат Кастуганова рассказывает, что дорога в школу лежит только через ж/д пути, другого безопасного перехода для детей и взрослых здесь пока не продумали.

Родители учеников, в свою очередь, рассказывают, что на этих железнодорожных путях нет освещения и камер, очень много бродячих собак.

Тепловоз, который сбил девочку, принадлежит ТОО "Вест Транс Сервис". Директор компании Курмангазы Кажиденов прокомментировал трагический случай. Он отметил, что они готовы помочь семье и оплатить съем квартиры в рамках договора.

"Наша компания на рынке более двух лет и такой случай произошел впервые. Сейчас ведется следствие. Девочка нарушила технику безопасности. Если идти вдоль пути согласно правилам, она должна быть на расстоянии пяти метров (от рельсов). На тепловозе были сопровождающие, но ее не заметили и не остановились", - сообщил Курмангазы Кажиденов.

На прошлой неделе сообщалось, что поезд сбил мужчину на ж/д путях в Акмолинской области - отмечается, что молодой человек был в наушниках.

Также недавно машинист грузового поезда совершил касательный наезд на 40-летнюю жительницу Усть-Каменогорска. Пострадавшая госпитализирована.

А в сентябре мужчина в Шымкенте попал под колеса поезда - от полученных травм он скончался на месте. По данному факту в полиции начали досудебное расследование.

Весной в южном мегаполисе также сообщалось о несчастном случае - грузовой поезд насмерть сбил молодого парня. Полиция начала расследование.

В январе этого года в Жамбылской области поезд переехал двух работников железнодорожного транспорта. Они погибли на месте. Полиция начала расследование.

В феврале в Караганде легковушка проехала через закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде и попала под тепловоз. Погибли два человека - пассажиры автомобиля. Водителя и трех других пассажиров госпитализировали. По факту было начато досудебное расследование.