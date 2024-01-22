Поезд переехал людей на юге Казахстана

Утром 21 января 2024 года в Жамбылской области произошла трагедия - поезд переехал двух работников железнодорожного транспорта. Они скончались, передает NUR.KZ со ссылкой на КТЖ.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", 21 января 2024 года в 07 часов 27 минут на перегоне Жидели-Берлик участка Шыганак-Шу произошел несчастный случай с двумя работниками железнодорожного транспорта.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать несчастного случая не удалось. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала комиссия КТЖ. Начато расследование.

КТЖ приносит искренние соболезнования семьям работников и окажет им необходимую помощь", - отметили в пресс-службе нацкомпании.

Также по факту смерти двух человек на перегоне Жидели-Берлик в Жамбылской области высказались в Департаменте полиции на транспорте МВД РК.

"21 января текущего года по вышеуказанному факту в Линейном отделе полиции на станции Шу начато досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения железнодорожного транспорта. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Караганде легковушка проехала через закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде и попала под тепловоз. Погибли два человека - пассажиры автомобиля. Водителя и трех других пассажиров доставили в медицинское учреждение. По факту начато досудебное расследование. Изъяты записи камер видеонаблюдения с тепловоза.