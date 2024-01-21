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Два человека погибли при столкновении легковушки и тепловоза в Караганде (видео)

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Шлагбаум закрыт
Шлагбаум. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде легковушка проехала через закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде и попала под тепловоз. Погибли два человека, передает корреспондент NUR.KZ cо ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на регулируемом железнодорожном переезде. 31-летний водитель автомашины LADA Priora двигался по Саранскому шоссе со стороны шахты имени Костенко в сторону "Тойота центра". На регулируемом железнодорожном переезде, по всей вероятности, водитель решил проскочить через закрытый шлагбаум. Объехав ограждение, он выехал на железнодорожные пути и попал под тепловоз.

"В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте происшествия. Водитель автомашины и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение. По факту начато досудебное расследование. Изъяты записи камер видеонаблюдения с тепловоза.

Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напомним, 19 января в Акмолинской области легковая машина столкнулась с электровозом. В результате происшествия погиб пассажир автомобиля, Происшествие произошло в Есиле вблизи агротехнического колледжа №7.

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что 35-летний уроженец России, водитель автомобиля Lexus RX 300 с российским учетом, выехал на нерегулируемый ж/д переезд и столкнулся с рабочей электродрезиной, ехавшей из Есиля.

В результате ДТП он получил множественные переломы и был госпитализирован. А другой 32-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте. Водитель электровоза не пострадал. По факту ДТП начато уголовное дело. Все обстоятельства дела выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2056619-dva-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-legkovushki-i-teplovoza-v-karagande-video/

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