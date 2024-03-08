Грузовой поезд насмерть сбил парня в Шымкенте

В пятницу, 8 марта, в Шымкенте произошел несчастный случай - грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Полиция начала расследование, передает Otyrar.kz.

Как сообщает издание, несчастный случай произошел на улице Жиделибайсын.

По словам очевидцев, погибшему было примерно 18-20 лет. Они рассказали, что поезд протащил его на 20-30 метров и после остановился.

Подробности инцидента пока в транспортной полиции не раскрывают. В пресс-службе лишь сообщили, что по данному факту ведется проверка.

"По данному факту линейным отделом полиции на станции Шымкент проводится досудебное расследование по нарушению правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Иная другая информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК",- сообщили изданию в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Узбекистане пассажирский поезд совершил наезд на автомобиль, в котором находилась семья из 7 человек. В результате происшествия погибли пять человек.

В январе этого года в Жамбылской области поезд переехал двух работников железнодорожного транспорта. Они погибли на месте. Полиция начала расследование.

Тогда же сообщалось, что в Караганде легковушка проехала через закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде и попала под тепловоз. Погибли два человека - пассажиры автомобиля. Водителя и трех других пассажиров госпитализировали. По факту было начато досудебное расследование.