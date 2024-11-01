Женщину сбил поезд в Усть-Каменогорске

Машинист грузового поезда совершил касательный наезд на 40-летнюю жительницу Усть-Каменогорска. Пострадавшая госпитализирована, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

"На станции Оскемен-1 машинист грузового поезда совершил касательный наезд на 40-летнюю жительницу города, которая с различными травмами была госпитализирована в городскую больницу Усть-Каменогорска", - говорится сообщении ДП на транспорте в Facebook.

Отмечается, что женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

С начала года, по данным ведомства, за переход ж/д путей в неустановленных местах к административной ответственности привлечено более 39 тысяч граждан.

"Несмотря на проводимую профилактическую работу полицейских, продолжаются факты нарушений гражданами правил безопасности движения железнодорожного транспорта. За истекший период под колеса подвижного состава попали 79 граждан, из них больше половины - со смертельным исходом, по 6 фактам пострадали дети", - сообщил исполняющий обязанности начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.

В сентябре сообщалось, что в Шымкенте мужчина попал под колеса поезда - от полученных травм он скончался на месте. По данному факту в полиции начали досудебное расследование.

Весной в южном мегаполисе также сообщалось о несчастном случае - грузовой поезд насмерть сбил молодого парня. Полиция начала расследование.

В январе этого года в Жамбылской области поезд переехал двух работников железнодорожного транспорта. Они погибли на месте. Полиция начала расследование.

Также в феврале сообщалось, что в Узбекистане пассажирский поезд совершил наезд на автомобиль, в котором находилась семья из 7 человек. В результате происшествия погибли пять человек.

Тогда же в Караганде легковушка проехала через закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде и попала под тепловоз. Погибли два человека - пассажиры автомобиля. Водителя и трех других пассажиров госпитализировали. По факту было начато досудебное расследование.