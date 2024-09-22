Поезд насмерть сбил мужчину в Шымкенте

Мужчина в Шымкенте попал под колеса поезда - от полученных травм он скончался на месте. Трагедия произошла вчера вечером. По данному факту в полиции начали досудебное расследование.

Телеканал Otyrar сообщил о мужчине, который погиб под колесами поезда в Шымкенте. Трагедия произошла вчера примерно в 10 часов вечера между улицами Исамаилова (бывшая Громова) и Жангельдина. Погибшему, по данным телеканала, было между 30-35 годами.

Корреспонденту NUR.KZ в ДП на транспорте сообщили, что начато расследование.

"По факту гибели мужчины, имевшей место 21 сентября около 22:20 на железнодорожном участке "Коргасын-Шымкент", Линейным отделом полиции на станции Шымкент начато досудебное расследование. Причина гибели устанавливается.

Иная информация в соответствии со статей 201 Уголовно-процессуального законодательства интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в ответе.