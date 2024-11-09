Поезд сбил мужчину в Акмолинской области

Поезд сбил мужчину на ж/д путях в Акмолинской области - отмечается, что молодой человек был в наушниках, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Инцидент произошел 8 ноября в 8:45 на станции Макинка.

"Машинист поезда применил экстренное торможение из-за человека на путях. На подаваемые звуковые сигналы локомотива большой громкости мужчина не реагировал, из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Молодой человек был в наушниках и в капюшоне", - сообщили в КТЖ.

По данному факту проводится расследование, отметили в компании.

В КТЖ напомнили, что главная причина травматизма на путях - неосторожность и невнимательность граждан, переходящих рельсы в неустановленных местах.

Запрещено ходить по железнодорожным путям, находиться вблизи путей в наушниках, в состоянии алкогольного опьянения, подлезать под подвижным составом.

Напомним, что на прошлой неделе машинист грузового поезда совершил касательный наезд на 40-летнюю жительницу Усть-Каменогорска. Пострадавшая госпитализирована.

А в сентябре мужчина в Шымкенте попал под колеса поезда - от полученных травм он скончался на месте. По данному факту в полиции начали досудебное расследование.