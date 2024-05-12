Лодку унесло течением: семь человек спасли на реке в ЗКО

Семь человек спасли на реке Жайык в Западно-Казахстанской области - кадры с места событий распространили в официальном Telegram-канале МЧС РК, передает NUR.KZ.

Новости по теме К пику паводков готовятся в Атырау: вице-премьер дал указания

Сообщается, что спасенные не могли самостоятельно добраться до берега, а одну лодку вовсе унесло течением.

Силами спасателей местные жители были доставлены в безопасную зону.

Отметим, на днях министерство водных ресурсов и ирригации сообщило о том, что четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 92%. Все они работают в штатном режиме. Подчеркивалось, что вторая волна половодья в регионе продолжается.

Кроме того, в регионе объявлено штормовое предупреждение - на западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области сегодня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер днем на западе региона, порывы 15-20 м/с. На юге и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.