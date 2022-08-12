С погибшей в Костанайской области девочкой простились более тысячи человек

Похороны. Фото: Лариса Божко / top-news.kz

Сегодня, 12 августа, в Костанайской области состоялись похороны пятилетней девочки, которую ранее нашли мертвой после нескольких дней поисков. Проводить ребенка в последний путь пришли более тысячи человек.

Как пишет издание "Наш Костанай", семье погибшей оказали материальную помощь и помогли с организацией похорон по распоряжению акима области Архимеда Досмухамбетова.

Девочку проводили в последний путь сегодня в областной мечети имени Аймаганбета кажы Спанулы. На церемонию пришло более тысячи человек, что серьезно затруднило дорожное движение в районе мечети.

Похороны. Фото: Лариса Божко / top-news.kz

Спустя время за регулирование движения там взялись полицейские. Парковочных мест в округе не осталось.

Отмечается, что часть пришедших плакали, когда имам читал намаз. Трагическая смерть малышки объединила сегодня всех, вне зависимости от национальности и религии.

Похороны. Фото: Лариса Божко / top-news.kz

Многие из посетителей давали бата – пожертвования семье. На ящике, куда собирали средства, лежал плюшевый медведь.

В конце церемонии тело погрузили в машину скорой помощи. Известно, что девочку похоронили на кладбище в селе Енбек Костанайского района, ее могила находится рядом с могилой ее отца.

Похороны. Фото: Лариса Божко / top-news.kz

Напомним, что о пропаже пятилетней девочки стало известно 7 августа. Поиски начались незамедлительно, вскоре к процессу подключили вертолет.

Искать ребенка помогали волонтеры, военные, бизнесмены и депутат местного маслихата. Они оставляли за собой еду и воду с шариками, чтобы попробовать обнаружить девочку, если она что-то возьмет.

Похороны. Фото: Лариса Божко / top-news.kz

Спустя время к поискам присоединились дельтапланы и выделенный бизнесменом мотодельтаплан. Стражи порядка меняли тактику поисков и прибегали к консультациям со стороны нейропсихолога.

Несмотря на все это, к сожалению, 10 августа в полиции сообщили о том, что девочку нашли мертвой. Она утонула в искусственном водоеме.

Похороны. Фото: Лариса Божко / top-news.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982995-s-pogibshey-v-kostanayskoy-oblasti-devochkoy-prostilis-bolee-tysyachi-chelovek/