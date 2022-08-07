5-летняя девочка пропала без вести в Костанайской области (фото)

Иллюстративное фото: pexels.com

В поселке Джамбул Костанайской области без вести пропал ребенок - пятилетняя девочка. Указывается что сегодня утром она ушла из дома и до сих пор не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно.

Как пишет издание "Костанайские новости" со ссылкой на заявление областного департамента полиции, в момент своего исчезновения девочка находилась под присмотром двух сестер.

Одной из них 13 лет, второй - 18 лет.

По имеющейся информации, девушки проснулись утром и обнаружили, что сестренки на тот момент дома уже не было.

В полицию об исчезновении сообщили мать пропавшего ребенка.

В Департаменте полиции заверили, что сразу после поступления сообщения был начат комплекс поисковых мероприятий. Личный состав Костанайского отдела полиции поднят по тревоге. К поискам подключены волонтеры.

Принимаются все необходимые меры для установления местонахождения ребенка.

Отметим, что о пропаже девочки также сообщили на странице поисково-спасательного отряда "ДОС" в Instagram. Там разместили фотографию и ориентировку на ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982106-5-letnyaya-devochka-propala-bez-vesti-v-kostanayskoy-oblasti-foto/