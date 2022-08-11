Семье погибшей 5-летней девочки в Костанайской области окажут материальную помощь

Еда и напитки, оставленные для девочки во время поисков. Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на своей странице в Instagram выразил слова соболезнования семье пятилетней девочки, которую сегодня нашли мертвой.

"Это потеря не только для них, но для всей области. Мы все надеялись, что нам удастся найти ребенка живым и невредимым. К сожалению, этого не произошло.

Хочу выразить благодарность волонтерам, сотрудникам правоохранительных органов, жителям области за активное участие в поисках", - написал аким.

Архимед Мухамбетов также сообщил, что поручил акиму района оказать материальную помощь семье погибшего ребенка.

"Дал поручение акиму Костанайского района помочь в организации похорон и оказать материальную помощь", - написал он.

Напомним, сегодня, 10 августа, пропавшую несколько дней назад в Костанайской области пятилетнюю девочку нашли мертвой. Ее тело обнаружили в искусственном водоеме. В настоящее время проводятся следственные действия.

С 7 августа девочку искали более тысячи человек: спасатели, сотрудники Нацгвардии, волонтеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982652-seme-pogibshey-5-letney-devochki-v-kostanayskoy-oblasti-okazhut-materialnuyu-pomosch/