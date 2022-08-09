Бизнесмены и депутат участвуют в поисках пятилетней девочки в Костанайской области
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В оперштабе полиции Костанайской области рассказали о том, как проходят поиски пропавшей ранее пятилетней девочки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД.
Как сообщили в МВД, по состоянию на 21:00 поиски пропавшей девочки продолжаются, к процессу подключили мотодельтаплан.
Его предоставил глава одной из костанайских компаний Сергей Хоменко, предприятие которого занимается авиационно-химическими работами в области.
Летательный аппарат задействовали для полетов в вечернее время.
"Как только мне сообщили о том, что в Костанайском районе ведутся поиски пропавшего ребенка, предложил свою помощь, так как эта техника хорошо зарекомендовала себя при проведении поисковых работ", - рассказал бизнесмен.
В МВД подтвердили, что мотодельтапланы уже не раз эффективно применялись при розыске пропавших людей.
Облет территории составляет более 1000 гектаров. Полет осуществляется вновь по полям и вдоль русла реки Тобол.
"К поискам подключились более 500 горожан, которые присоединились к волонтерам. Помощь в поисках оказывают руководители предприятий и организаций. К примеру, предприниматель Александр Пархоменко, депутат городского маслихата Наталья Лапшина.
Сегодня эта ситуация объединила все общество. Спасибо всем за помощь!" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в поисках пропавшей пятилетней девочки задействован вертолет. Сегодня полицейские попросили всех участников для эффективности координировать свои действия с оперштабом.
Кроме того, местность с воздуха постоянно проверяют с дельтапланов. Полицейские и волонтеры оставляют еду и напитки в местах, где девочка может находиться.
Также участников поисковой операции проконсультировала нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982457-biznesmen-i-deputat-uchastvuyut-v-poiskah-pyatiletney-devochki-v-kostanayskoy-oblasti/