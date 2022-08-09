Бизнесмены и депутат участвуют в поисках пятилетней девочки в Костанайской области

Мотодельтаплан. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В оперштабе полиции Костанайской области рассказали о том, как проходят поиски пропавшей ранее пятилетней девочки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД.

Как сообщили в МВД, по состоянию на 21:00 поиски пропавшей девочки продолжаются, к процессу подключили мотодельтаплан.

Его предоставил глава одной из костанайских компаний Сергей Хоменко, предприятие которого занимается авиационно-химическими работами в области.

Летательный аппарат задействовали для полетов в вечернее время.

"Как только мне сообщили о том, что в Костанайском районе ведутся поиски пропавшего ребенка, предложил свою помощь, так как эта техника хорошо зарекомендовала себя при проведении поисковых работ", - рассказал бизнесмен.

В МВД подтвердили, что мотодельтапланы уже не раз эффективно применялись при розыске пропавших людей.

Облет территории составляет более 1000 гектаров. Полет осуществляется вновь по полям и вдоль русла реки Тобол.

"К поискам подключились более 500 горожан, которые присоединились к волонтерам. Помощь в поисках оказывают руководители предприятий и организаций. К примеру, предприниматель Александр Пархоменко, депутат городского маслихата Наталья Лапшина.

Сегодня эта ситуация объединила все общество. Спасибо всем за помощь!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в поисках пропавшей пятилетней девочки задействован вертолет. Сегодня полицейские попросили всех участников для эффективности координировать свои действия с оперштабом.

Кроме того, местность с воздуха постоянно проверяют с дельтапланов. Полицейские и волонтеры оставляют еду и напитки в местах, где девочка может находиться.

Также участников поисковой операции проконсультировала нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982457-biznesmen-i-deputat-uchastvuyut-v-poiskah-pyatiletney-devochki-v-kostanayskoy-oblasti/