Полиция изменила тактику поисков 5-летней девочки в Костанайской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Поисковые мероприятия 5-летней девочки в Костанайской области продолжаются в режиме тишины, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как отметили полицейские, тактика поисковых мероприятий меняется с учетом рекомендаций специалистов.

Уточняется, что поиски проводятся в режиме тишины с учетом особенностей ребенка.

Кроме того, направление прочесывания местности поменялось: если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл.

Ночью работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки.

Напомним, 5-летняя девочка пропала в воскресенье, 7 августа: рано утром, пока старшие сестры спали, ребенок через окно вышел из дома и исчез. Поиски малышки возглавил глава областной полиции. Ребенка ищут полицейские, волонтеры, спасатели, кинологи и просто неравнодушные люди.

К поискам девочки подключили авиацию.

Накануне сообщалось, что полиция по пути следования оставляет еду и воду для пропавшей девочки.

Также участников поисковой операции проконсультировала нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии. Она дала рекомендации тем, кто ищет девочку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982560-politsiya-izmenila-taktiku-poiskov-5-letney-devochki-v-kostanayskoy-oblasti/