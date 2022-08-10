Пропавшую в Костанайской области пятилетнюю девочку нашли мертвой

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Сегодня, 10 августа, стало известно о том, что пропавшую несколько дней назад в Костанайской области пятилетнюю девочку нашли мертвой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент полиции.

Как рассказали в ведомстве, тело девочки нашли с помощью дрона в трех километрах от села Жамбыл, в котором она жила с семьей.

На место прибыл старший лейтенант Самат Ещанов, который вместе с волонтером Дамиром Бектургановым обнаружили тело в искусственном водоеме. В настоящее время проводятся следственные действия.

"Это большая трагедия. От всех жителей области и республики, от полицейских я хочу выразить слова соболезнования семье девочки. Мы все до последнего верили, что найдем ребенка живым и невредимым", - сказал начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков.

Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования родным девочки.

Напомним, что о пропаже девочки в одном из сел Костанайской области стало известно 7 августа. Поиски начались незамедлительно. Вскоре полиция области задействовала вертолет.

Быстро к поискам присоединились местные жители, военные и волонтеры, депутат и представители бизнеса. На путях своего следования они оставляли еду и воду с привязанными к ним шариками, чтобы определить, если ребенок что-то возьмет.

Кроме того, область поисков проверялась с дельтапланов, накануне к ним добавился и мотодельтаплан.

Участников поисков консультировала нейропсихолог Екатерина Руфф, поскольку девочка имела особенности в развитии.

Сегодня в полиции сообщали, что поменяли тактику и искали ребенка в режиме тишины. Кроме того, менялось направление прочесывания местности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1982628-propavshuyu-v-kostanayskoy-oblasti-pyatiletnyuyu-devochku-nashli-mertvoy/