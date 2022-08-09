Оперштаб обратился к тем, кто участвует в поисках пропавшей в Костанайской области девочки
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Оперативный штаб через официальный Instagram ДП Костанайской области обратился ко всем, кто участвует в поисках пропавшей 5-летней девочки в поселке Жамбыл.
Подчеркивается, что в работе оперативного штаба принимает участие нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии.
Специалист дала рекомендации участникам поисковой операции.
"Такие дети имеют не стереотипное поведение, могут бояться громких звуков, особенно криков, забираться на возвышенности, реагировать на свет и другие раздражители", - отметила Екатерина Руфф.
Исходя из этого Оперштаб выработал рекомендации для тех, кто встретит ребенка либо найдет его: постарайтесь при ее обнаружении не звать, а тихо к ней подойти и взять ребенка.
Также оперативный штаб напомнил гражданам, что оказание любой помощи координируется исключительно штабом.
Напомним, 5-летняя девочка пропала в воскресенье, 7 августа: рано утром, пока старшие сестры спали, ребенок через окно вышел из дома и исчез. Поиски малышки возглавил глава областной полиции. Ребенка ищут полицейские, волонтеры, спасатели, кинологи и просто неравнодушные люди.
Вчера к поискам девочки подключили и вертолет.
Также сегодня сообщалось, что полиция по пути следования оставляет еду и воду для пропавшей девочки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982438-opershtab-obratilsya-k-tem-kto-uchastvuet-v-poiskah-propavshey-v-kostanayskoy-oblasti-devochki/