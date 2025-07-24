Почему нельзя передать по наследству взносы в ФСМС, объяснили в Минздраве

Глава Минздрава на брифинге в кабмине прокомментировала вопрос о возможности наследования взносов в системе соцмедстрахования, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты.

"Взносы, которые с нас удерживают в обязательном порядке, они не наследуются, тогда как пенсионные могут наследовать. Скажите, кто будет управлять этими деньгами, миллиардами, если человек уехал из страны или умер?" - поинтересовались они.

Акмарал Альназарова в ответ заявила, что это связано с природой взносов.

"Сама природа этих накоплений разная (ЕНПФ и ОСМС – прим. ред.). Например, если в ЕНПФ - это накопительная система, и она имеет возможность более широко использоваться, то взносы в ФСМС являются страховыми, и поэтому используются по аналогии с любым страхованием: вы страхуете, вы на них не претендуете, а претендуете только в случае, если этот страховой случай наступил. В случае ОСМС это случаи заболевания, необходимость оперативного лечения и так далее", - указала она.

Все средства, которые аккумулируются в Фонде соцмедстрахования, направляются, по ее словам, на лечение, на профилактические мероприятия для всех граждан Казахстана (более 20 миллионов человек).

"Принцип "Здоровый платит за больного, богатый платит за бедного" – это солидарная ответственность, которую изначально фонд преследовал, и он сегодня ее поступательно реализует", - считает глава Минздрава.

Отметим, накануне в Минздраве поясняли, почему казахстанцы, регулярно отчисляя деньги в фонд, все равно иногда могут остаться без медпомощи, поскольку в поликлиниках говорят о временной недоступности тех или иных медуслуг.

Напомним, в июле прошлого года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Также летом 2024 года сообщалось, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

В августе прошлого года сообщалось, что недовольные казахстанцы запустили петицию с требованием изменить действующую систему ОСМС. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

К слову, в самом Минздраве признавали непривлекательность системы ОСМС для казахстанцев, однако отмечали, что ведомство работает над улучшением системы ОСМС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.