"Превышен лимит": в Минздраве объяснили, почему даже с отчислениями в ФСМС можно остаться без медпомощи

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Здоровье

      "Превышен лимит": в Минздраве объяснили, почему даже с отчислениями в ФСМС можно остаться без медпомощи

      Опубликовано:

      Врач поддерживает пациента
      Врач и пациент. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Глава РЦПМСП МЗ РК Айгуль Касымова на пресс-конференции в СЦК рассказала, почему иногда пациентам в поликлиниках говорят о временной недоступности тех или иных медуслуг, передает корреспондент NUR.KZ.

      Журналисты отметили, что часто бывает такая ситуация, когда больного, который пришел в конце месяца, не отправляют на бесплатное обследование, потому что лимит финансирования из ОСМС на этот месяц закончился. И это несмотря на то, что человек за долгое время впервые обратился за медицинской помощью, а взносы в фонд делает регулярно.

      "Не проще ли в таком случае самому откладывать эти деньги куда-то на депозит и обслуживаться платно? Зачем нужна система ОСМС, если за свои деньги невозможно получить услугу?" - поинтересовался один из журналистов.

      Директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Айгуль Касымова признала, что определенная правда в этих словах имеет место быть.

      "Медицинские организации получают финансирование по плану определенному и, если идет превышение каких-то лимитов, то, к сожалению, есть проблемы, когда они просто не возмещаются, даже если эта медуслуга была оказана", - сказала Айгуль Касымова.

      По ее словам, поэтому и предлагается работать с населением в рамках запланированных приемов, для того, чтобы планировать в целом всю профилактическую работу, в том числе касательно дообследования этих пациентов.

      "Если будут какие-то острые состояния, то, я думаю, ни одна медицинская организация, ни один медработник не будет смотреть на то, что есть какие-то лимиты или еще что-то: экстренные ситуации безоговорочно обследуются в соответствии с клиническими протоколами и оказывается необходимая медицинская помощь", - заявила спикер.

      Добавим, сегодня Айгуль Касымова сообщила, что роль медсестры в системе здравоохранения значительно усилена - одним из ключевых направлений реформы ПМСП является внедрение самостоятельного сестринского приема.

      Также она рассказала, как будет улучшена работа поликлиник в стране - в частности, время приема врачей увеличат.

      А вчера в министерстве здравоохранения рассказали, какие изменения ждут систему обязательного соцмедстрахования в следующем году.

      Также отметим, что ранее в связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы министерством здравоохранения были внесены изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.