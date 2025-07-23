"Превышен лимит": в Минздраве объяснили, почему даже с отчислениями в ФСМС можно остаться без медпомощи

Глава РЦПМСП МЗ РК Айгуль Касымова на пресс-конференции в СЦК рассказала, почему иногда пациентам в поликлиниках говорят о временной недоступности тех или иных медуслуг, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что часто бывает такая ситуация, когда больного, который пришел в конце месяца, не отправляют на бесплатное обследование, потому что лимит финансирования из ОСМС на этот месяц закончился. И это несмотря на то, что человек за долгое время впервые обратился за медицинской помощью, а взносы в фонд делает регулярно.

"Не проще ли в таком случае самому откладывать эти деньги куда-то на депозит и обслуживаться платно? Зачем нужна система ОСМС, если за свои деньги невозможно получить услугу?" - поинтересовался один из журналистов.

Директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Айгуль Касымова признала, что определенная правда в этих словах имеет место быть.

"Медицинские организации получают финансирование по плану определенному и, если идет превышение каких-то лимитов, то, к сожалению, есть проблемы, когда они просто не возмещаются, даже если эта медуслуга была оказана", - сказала Айгуль Касымова.

По ее словам, поэтому и предлагается работать с населением в рамках запланированных приемов, для того, чтобы планировать в целом всю профилактическую работу, в том числе касательно дообследования этих пациентов.

"Если будут какие-то острые состояния, то, я думаю, ни одна медицинская организация, ни один медработник не будет смотреть на то, что есть какие-то лимиты или еще что-то: экстренные ситуации безоговорочно обследуются в соответствии с клиническими протоколами и оказывается необходимая медицинская помощь", - заявила спикер.

Добавим, сегодня Айгуль Касымова сообщила, что роль медсестры в системе здравоохранения значительно усилена - одним из ключевых направлений реформы ПМСП является внедрение самостоятельного сестринского приема.

Также она рассказала, как будет улучшена работа поликлиник в стране - в частности, время приема врачей увеличат.

А вчера в министерстве здравоохранения рассказали, какие изменения ждут систему обязательного соцмедстрахования в следующем году.

Также отметим, что ранее в связи с жалобами на длительное ожидание приезда скорой помощи и с целью повышения эффективности работы экстренной службы министерством здравоохранения были внесены изменения в правила работы мобильных бригад при поликлиниках, обслуживающих вызовы 4 категории срочности.

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