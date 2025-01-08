Вернут ли санитайзеры и ограничения в школах Казахстана из-за метапневмовируса, ответили в Минпросвещения

На брифинге в правительства главу Минпросвещения спросили, планируются ли ограничивающие мероприятия в школах Казахстана из-за распространения метапневмовируса в мире, передает корреспондент NUR.KZ.

"Образовательная система нашей страны демонстрирует высокую готовность к различным вызовам - это опыт, накопленный при пандемии 2020-го года. Поэтому все колледжи, школы полностью оборудованы всеми необходимыми предметами для готовности к данной ситуации, но на сегодняшний день, я думаю, нужно ждать решение Министерства здравоохранения", - сообщил глава Минпросвещения Гани Бейсембаев.

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова добавила, что позиция Минздрава Казахстана уже известна, и она основывается на ответе ВОЗ.

"На днях Министерство здравоохранения доложило свое мнение по этому вопросу – Минздрав делал запрос в ВОЗ, вышел ответ, не только для нас, но и для других стран. ВОЗ сказали, что не надо паниковать, это вирус, уже десятилетиями имеющийся в странах – нужно делать профилактические мероприятия. Поэтому мы исходим из этого.

В целом, это обычное явление, ссылаясь на ВОЗ, когда увеличивается (заболеваемость вирусами – прим. авт.), это период, который мы вместе должны пережить", - добавила зампремьера.

Напомним, ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

В Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса.

А в Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

Также фактчекеры рассказали, насколько опасен метапневмовирус. Они опровергли слухи о том, что он может быть хуже коронавируса.

6 января в Минздраве уточнили, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания.

Также о вирусе высказался Касым-Жомарт Токаев. "Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – считает глава государства.