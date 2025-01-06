"Не нужно создавать ажиотаж": Токаев высказался о метапневмовирусе

Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в дом студентов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева высказался о вспышке метапневмовируса в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев посетил дом студентов Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева.

Глава государства осмотрел новое общежитие для студентов, магистрантов и докторантов Евразийского национального университета, рассчитанное на 2656 мест.

Министр науки и высшего образования доложил президенту о создании в стране академического хаба путем открытия филиалов зарубежных вузов и мерах по обеспечению студентов общежитиями.

Президент положительно оценил проводимую в этом направлении работу и обратил внимание на важность международного сотрудничества в сфере образования и молодежных обменов. Он также высказался о метапневмовирусе, который вызывает обеспокоенность в обществе.

"Сейчас все говорят о новой инфекции. Не нужно создавать ажиотаж. Нужно и дальше развивать сотрудничество с Китаем", – считает глава государства.

Напомним, ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

Накануне в Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса.

В Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

Тем временем в Сети распространили информацию о том, что метапневмовирус человека, который поразил жителей КНР, намного опаснее коронавируса. По информации фактчекеров, это не соответствует действительности.

"Метапневмовирус - это обычная сезонная респираторная инфекция. Она не представляет собой угрозу глобального масштаба, как это было с коронавирусом", - заявили по этому поводу в ВОЗ.