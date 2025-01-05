Вспышка метапневмовируса в Китае: достаточно ли лекарств в Казахстане

На складах Казахстана имеется необходимый запас препаратов и лекарств для лечения инфекции верхних и нижних дыхательных путей, передает NUR.KZ со ссылкой на "СК-Фармация".

В Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.

В сообщении указано, что метапневмовирус — это давно известный вирус, циркулирующий в мире на протяжении десятков лет. По данным дистрибьютора лекарств, в текущем сезоне в нашей стране на его долю приходится 1,6% от всех положительных проб на негриппозные вирусы.

"На складах имеется необходимый запас препаратов для лечения инфекции верхних и нижних дыхательных путей, такие как жаропонижающие препараты, препараты антибактериального действия широкого спектра применения, комбинированные антибактериальные средства, бронхорасширяющие препараты из группы селективных агонистов и другие. Региональные медучреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, антисептиками).

В случае увеличения числа заболевших и роста нагрузки на медицинскую инфраструктуру, единый дистрибьютор готов оперативно реагировать на запросы регионов. "СК-Фармация готова обеспечить бесперебойное снабжение медицинскими средствами для защиты здоровья граждан", — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

Сегодня в Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса.

На сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК опубликованы меры профилактики метапневмовируса:

ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых слоев населения с хроническими заболеваниями;

регулярно проветривать помещения;

ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию;

при появлении симптомов гриппа и ОРВИ оставлять детей дома и не отправлять в организованные коллективы (дошкольные организации, школы).

При появлении признаков заболевания нужно своевременно обращаться за медицинской помощью.