В каких регионах Казахстана выявили метапневмовирус
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В Минздраве рассказали о том, в каких регионах Казахстана был выявлен метапневмовирус - всего с начала эпидсезона зафиксировано 30 случаев заболевания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минздраве пояснили, то с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8 360 образцов, из них положительно 1866 (22%), в том числе метапневмовирус – 30, что составляет 1,6% от числа положительных.
В разрезе регионов:
- Жамбылская область – 13;
- Астана – 8;
- Павлодарсакя область, СКО – по 2;
- Области Абай, Жетiсу, Ұлытау, а также ЗКО и Карагандинская – по 1.
Ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.
Накануне в Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса.
А в Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.
Также фактчекеры рассказали, насколько опасен метапневмовирус. Они опровергли слухи о том, что он может быть хуже коронавируса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2208887-v-kakih-regionah-kazahstana-vyyavili-metapnevmovirus/