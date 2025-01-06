Насколько опасен метапневмовирус, рассказали эксперты

В Сети распространили информацию о том, что метапневмовирус человека, который поразил жителей КНР, намного опаснее коронавируса. По информации StopFake, это не соответствует действительности.

Фактчекеры отметили, что человеческий метапневмовирус – это распространенный респираторный вирус, который затрагивает людей всех возрастных групп, однако наибольший риск для заражения и тяжелого течения заболевания существует у маленьких детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблена иммунная система.

Впервые он был обнаружен у пациента в конце 2001 года в Нидерландах, а в 2018 году стало известно о том, что существует два генотипа - А и В, которые, в свою очередь, имеют по два субтипа.

Вирус активен круглый год, но с ярко выраженным сезонным колебанием - предполагается, что он циркулирует с 50-х годов прошлого века.

Эксперты отметили, что к десяти годам у детей появляется нему иммунитет, а повторные заболевания могут возникать из-за ослабленного состояния организма, снижения уровня иммунитета или из-за появления нового штамма вируса.

Подчеркивается, что несмотря на большое количество заявлений в социальных сетях о переполненных больницах, официальные отчеты не подтверждают критической ситуации. Национальное управление по контролю и профилактике заболеваний Китая (NCDPA) зафиксировало заметный рост респираторных инфекций в период с 16 по 22 декабря.

Кроме того, фактчекеры отметили, что Пекин выпустил пресс-релиз, чтобы развеять опасения по поводу того, что вспышка hMPV может быть сравнима с пандемией COVID-19.

ВОЗ на данный момент не сделала официального заявления по поводу вспышки вируса в Китае.

По их словам, информация о том, что вспышка hMPV в Китае опаснее COVID-19, не соответствует действительности.

"Метапневмовирус - это обычная сезонная респираторная инфекция. Она не представляет собой угрозу глобального масштаба, как это было с коронавирусом",- отметили они.

Ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека.

Накануне в Минздраве Казахстана высказались о вспышке метапневмовируса в Китае и дали пояснения касательно данной болезни. Также стало известно о выявленных в Казахстане случаях метапневмовируса.

А в Telegram-канале "СК-Фармации" опубликовали заявление о наличии лекарственных препаратов на фоне сообщений о выявленных случаях метапневмовируса.