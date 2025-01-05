Вспышка метапневмовируса в Китае: есть ли вирус в Казахстане, ответили в Минздраве

Минздрав Казахстана высказался о вспышке метапневмовируса в Китае и дал пояснения касательно данной болезни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство здравоохранения РК высказалось о ситуации в Казахстане и дало свои рекомендации.

Как поясняет МЗ, метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8 360 образцов.

Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получил риновирус - 680 проб, или 36,4%; затем РС (респираторно-синцитиальный) вирус - 433 (23,2%); аденовирус - 226 (12,1%); коронавирус - 206 (11,1%); парагрипп - 178 (9,5%); бокавирус - 113 (6,1%); и в последнюю очередь - метапневмовирус - 30 случаев заражения (1,6%).

Как пояснили в Минздраве, метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере - контактно-бытовым путем.

Основные симптомы инфекции - кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение.

Как подчеркивают в МЗ, в настоящее время в Казахстане, как и во всем мире регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"С начала текущего эпидсезона, с 1 октября текущего года, по республике зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай - А(H3N2) и 30 случаев гриппа В", - заявили в Минздраве.

Министерство здравоохранения призывает население соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека. Об этом заявили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР.

На сайте Euronews отмечается, что заболеваемость метапневмовирусом человека (HMPV) возросла по всему миру после пандемии COVID-19. Ученые связывают это с общим снижением иммунитета из-за ношения масок и социальной дистанции.