Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вспышка метапневмовируса в Китае: есть ли вирус в Казахстане, ответили в Минздраве

Опубликовано:

Медики в белых халатах
Врачи. Иллюстративное фото: imagenavi / Getty Images

Минздрав Казахстана высказался о вспышке метапневмовируса в Китае и дал пояснения касательно данной болезни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство здравоохранения РК высказалось о ситуации в Казахстане и дало свои рекомендации.

Как поясняет МЗ, метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет. Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8 360 образцов.

Из них выявлено 1866 (22%) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получил риновирус - 680 проб, или 36,4%; затем РС (респираторно-синцитиальный) вирус - 433 (23,2%); аденовирус - 226 (12,1%); коронавирус - 206 (11,1%); парагрипп - 178 (9,5%); бокавирус - 113 (6,1%); и в последнюю очередь - метапневмовирус - 30 случаев заражения (1,6%).

Как пояснили в Минздраве, метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере - контактно-бытовым путем.

Основные симптомы инфекции - кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение.

Как подчеркивают в МЗ, в настоящее время в Казахстане, как и во всем мире регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

"С начала текущего эпидсезона, с 1 октября текущего года, по республике зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай - А(H3N2) и 30 случаев гриппа В", - заявили в Минздраве.

Министерство здравоохранения призывает население соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее стало известно, что метапневмовирус человека выявляют у заболевших по всему Китаю: у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека. Об этом заявили в Управлении по контролю и профилактике заболеваний КНР.

На сайте Euronews отмечается, что заболеваемость метапневмовирусом человека (HMPV) возросла по всему миру после пандемии COVID-19. Ученые связывают это с общим снижением иммунитета из-за ношения масок и социальной дистанции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2208204-minzdrav-kazahstana-vyskazalsya-o-vspyshke-metapnevmovirusa-v-kitae/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie