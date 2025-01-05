Метапневмовирус человека выявляют у пациентов по всему Китаю
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В Китае у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.
Как сообщает Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая, с 23 по 29 декабря в больницах по всей стране были собраны пробы у пациентов с гриппоподобным состоянием.
Анализы проб показали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус.
Также отмечается рост заболеваемости.
"Анализ результатов показывает, что острые респираторные инфекционные заболевания в настоящее время имеют непрерывную тенденцию к росту", - сообщает ведомство.
При этом тенденции инфекций, вызванных разными возбудителями, различны.
Так, уровень положительного результата по вирусу гриппа в амбулаторных учреждениях и клиниках неотложной помощи по всей стране увеличился на 6,2% по сравнению с данными прошлой недели.
При этом уровень положительного результата по метапневмовирусу человека и риновирусу снижается.
Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая подчеркивает, что сезонность заболеваемости ОРВИ требует от граждан повышенной бдительности в мерах профилактики, и рекомендует соблюдать правила гигиены, практиковать и пропагандировать здоровый образ жизни, носить маски в людных местах и общественном транспорте, а также своевременно вакцинироваться при слабом иммунитете и в старшем возрасте.
Добавим, на сайте Euronews отмечается, что заболеваемость метапневмовирусом человека (HMPV) возросла по всему миру после пандемии COVID-19. Ученые связывают это с общим снижением иммунитета из-за ношения масок и социальной дистанции.
Одноименный вирус существует среди птиц. Метапневмовирус человека, по предположению ученых, циркулировал среди людей совершенно незамеченным по крайней мере с 1950-х годов.
Среди симптомов - насморк, сухой кашель, боль в горле и высокая температура. Большинство заболевших выздоравливают в течение 7-10 дней. Наиболее тяжелые заболевания после заражения HMPV возникают у маленьких детей и пожилых людей, поскольку они наиболее уязвимы для вируса. В тяжелых случаях вирус может привести к летальному исходу. Вакцины против HMPV пока не существует.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208086-metapnevmovirus-cheloveka-vyyavlyayut-u-pacientov-po-vsemu-kitayu/