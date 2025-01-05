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Метапневмовирус человека выявляют у пациентов по всему Китаю

Опубликовано:

Женщина в белом свитере надеваем медицинскую маску
Женщина в медицинской маске: Pexels

В Китае у пациентов больниц по всей стране обнаружили грипп, риновирус и метапневмовирус человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Как сообщает Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая, с 23 по 29 декабря в больницах по всей стране были собраны пробы у пациентов с гриппоподобным состоянием.

Анализы проб показали положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус.

Также отмечается рост заболеваемости.

"Анализ результатов показывает, что острые респираторные инфекционные заболевания в настоящее время имеют непрерывную тенденцию к росту", - сообщает ведомство.

При этом тенденции инфекций, вызванных разными возбудителями, различны.

Так, уровень положительного результата по вирусу гриппа в амбулаторных учреждениях и клиниках неотложной помощи по всей стране увеличился на 6,2% по сравнению с данными прошлой недели.

При этом уровень положительного результата по метапневмовирусу человека и риновирусу снижается.

Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая подчеркивает, что сезонность заболеваемости ОРВИ требует от граждан повышенной бдительности в мерах профилактики, и рекомендует соблюдать правила гигиены, практиковать и пропагандировать здоровый образ жизни, носить маски в людных местах и общественном транспорте, а также своевременно вакцинироваться при слабом иммунитете и в старшем возрасте.

Добавим, на сайте Euronews отмечается, что заболеваемость метапневмовирусом человека (HMPV) возросла по всему миру после пандемии COVID-19. Ученые связывают это с общим снижением иммунитета из-за ношения масок и социальной дистанции.

Одноименный вирус существует среди птиц. Метапневмовирус человека, по предположению ученых, циркулировал среди людей совершенно незамеченным по крайней мере с 1950-х годов.

Среди симптомов - насморк, сухой кашель, боль в горле и высокая температура. Большинство заболевших выздоравливают в течение 7-10 дней. Наиболее тяжелые заболевания после заражения HMPV возникают у маленьких детей и пожилых людей, поскольку они наиболее уязвимы для вируса. В тяжелых случаях вирус может привести к летальному исходу. Вакцины против HMPV пока не существует.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208086-metapnevmovirus-cheloveka-vyyavlyayut-u-pacientov-po-vsemu-kitayu/

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