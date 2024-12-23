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Нехватка неотложек в Астане: фельдшер приехал к беременной на такси

Опубликовано:

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Сети распространилась информация, что на вызов к беременной астанчанке фельдшер приехал на такси, так как карет скорой помощи не хватает. В УОЗ сообщение подтвердили, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале ZTB NEWS. К авторам канала обратился возмущенный столичный житель, рассказавший свою историю.

"У супруги было кровотечение, а это угроза выкидыша. Мы вызвали скорую, а к нам на вызов фельдшер приехал на обычной частной машине. Объяснили нам это нехваткой карет скорой помощи", - сообщает астанчанин, и задается вопросом, что было бы, если бы "скорую" вызвали для пациента, который не может сидеть.

Инцидент произошел 20 декабря.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в УОЗ Астаны. Нам подтвердили, что случай имел место.

"В связи с ростом населения, а также сезонных заболеваний органов дыхания, отмечается увеличение количества вызовов выше средней нормы.

С целью сокращения времени доезда до пациентов, согласно пункту 42 приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи", было принято решение о временной аренде автомобилей такси.

По данному случаю пациентка транспортирована в ГМБ №2, после оказания медицинской помощи на уровне приемного покоя была отпущена амбулаторно", - рассказали в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Астаны.

Напомним, в мае текущего года Антикор начал проверку станции скорой помощи в ВКО из-за жалоб пациентов. По словам пациентов, на вызовы неотложка приезжает с сильным опозданием или не приезжает вовсе. Как выяснилось, медикам не хватает машин, из-за того, что большая часть транспорта не на ходу: обновленный всего три года назад автопарк уже наполовину изношен.

В августе карагандинцев возмутило распространившееся в Сети видео, на котором заснято, как больной лежит на полу в карете скорой помощи. В областном УОЗ по ситуации сообщили, что по данному факту инициировано проведение служебного расследования.

В конце сентября на портале "Открытые НПА" появился проект документа, согласно которому вводятся изменения в правила оказания скорой помощи с подразделением вызовов на 4 категории срочности и на вызовы, подлежащие обслуживанию мобильной бригадой организации ПМСП.

Позже в Минздраве пояснили изменения. А через некоторое время в ведомстве заявили, что все пациенты, позвонившие в 103, получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова также сделала заявление о работе скорой помощи в Казахстане - она отметила, что скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной в режиме 24/7 по номеру 103.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2203530-nehvatka-neotlozhek-v-astane-feldsher-priehal-k-beremennoy-na-taksi/

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