"Не предполагают отмены обслуживания на дому": Минздрав объяснил изменения в работе скорой помощи

Министерство здравоохранения РК прокомментировало проект изменений в правила оказания скорой медицинской помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ведомства.

В ведомстве пояснили, что в ответ на многочисленные обращения граждан о задержках в прибытии скорой помощи министерство провело анализ и предложило решения для улучшения ситуации.

"Результаты анализа показали, что более 50% вызовов относятся к четвертой категории срочности, что подразумевает обслуживание пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся под наблюдением организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), включая поликлиники", - пояснили в ведомстве.

В этой связи Министерство разработало проект изменений в стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи и правила оказания скорой медицинской помощи.

"Отмечаем, что изменения не предполагают отмены обслуживания на дому, как было неверно интерпретировано некоторыми СМИ, а напротив, направлены на улучшение доступности и качества медицинских услуг. Пункты, касающиеся регистрации вызовов врача на дом и организации стационаров на дому, перенесены в другой раздел проекта для улучшения структуры документа, однако они остаются в силе. Медицинские работники ПМСП продолжат оказывать помощь на дому в рамках предыдущего стандарта", - пояснили в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения пообещали, что продолжат работу по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, чтобы повысить качество услуг и удовлетворенность граждан.

Отметим, ранее министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. Проект документа был опубликован на портале "Открытые НПА".

В документе сообщалось, что принятые диспетчером вызовы подразделяются на 4 категории срочности и на вызовы, подлежащие обслуживанию мобильной бригадой организации ПМСП.

Согласно изменениям, при поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции СМП посредством автоматизированной системы управления передает вызовы мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 18:00 часов в будние дни).

Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 08:00 до 18:00 в будние дни, в субботу - с 08:00 до 12:00.

Также в документе пояснили, что вызов 4 категории срочности - состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.