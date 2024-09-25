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"Нерентабельно содержать": в Казахстане вносят изменения в работу "скорых"

Опубликовано:

"Скорая" помощь
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. Проект документа опубликован на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Согласно пояснительной записке к проекту поправок в приказ "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации", целью является установление требований к правилам оказания скорой медицинской помощи, в том числе медицинской авиации Казахстана.

Согласно документу, принятые диспетчером вызовы подразделяются на 4 категории срочности и на вызов, подлежащие обслуживанию мобильной бригадой организации ПМСП:

  • вызов 1 (первой) категории срочности - состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее оказания немедленной медицинской помощи;
  • вызов 2 (второй) категории срочности - состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни без оказания медицинской помощи;
  • вызов 3 (третьей) категории срочности - состояние пациента, представляющую потенциальную угрозу для здоровья без оказания медицинской помощи;
  • вызов 4 (четвертой) категории срочности - состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

При этом внесены также изменения в раздел времени прибытия фельдшерских и врачебных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера:

  • 1 категория срочности - до десяти минут;
  • 2 категория срочности - до пятнадцати минут;
  • 3 категория срочности - до тридцати минут;
  • 4 категория срочности - до шестидесяти минут;
  • мобильная бригада при организации ПМСП - до 120 минут.

Здесь же отмечается, что время обслуживания вызовов мобильной бригадой увеличивается, так как у мобильных бригад, помимо переадресации, имеется вызовы на дом прикрепленного населения.

"При поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции СМП посредством автоматизированной системы управления передает вызова мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 18:00 часов в будние дни).

Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 8.00 до 18.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00 часов", - говорится в проекте поправок.

Отмечается, что поправки в график работы "скорых" вносятся в связи с тем, что в результате недостаточного финансирования наблюдается нерентабельность содержания круглосуточных бригад, что приводит к возникновению кредиторской задолженности.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 8 октября.

Напомним, в феврале прошлого года в Минздраве внесли изменения в работу скорой медицинской помощи. Для улучшения качества и доступности экстренной медпомощи населению была увеличена численность бригад, кроме того, теперь в их состав включен парамедик.

Сообщалось также, что станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчета одна бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета одна бригада на 35 тысяч и менее с учетом обращаемости населения.

Также ранее мы показывали, как устроена работа скорой помощи в одном из городов Казахстана.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", для вызова скорой медицинской помощи необходимы следующие сведения:

  • фамилия, имя, отчество (при его наличии), возраст и пол пациента;
  • данные по состоянию пациента и обстоятельства несчастного случая, травмы или заболевания;
  • адрес и телефон, а также ориентировочные данные по проезду к месту нахождения пациента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2165796-nerentabelno-soderzhat-v-kazahstane-vnosyat-izmeneniya-v-rabotu-skoryh/

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