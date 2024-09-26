"Ничего не поменяется": в Минздраве сделали новое заявление о работе скорой помощи в Казахстане
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В Минздраве второй раз за день прокомментировали планируемые изменения в стандартах оказания медицинской помощи, в частности, изменения в работе "скорых", передает NUR.KZ.
Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева в Telegram-канале ведомства заявила, что в ряде СМИ опубликована неверная интерпретация содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи.
По ее словам, как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи.
"Как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи.
В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.
Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится", - сообщила Айгерим Уразалиева.
Отметим, ранее министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. Проект документа был опубликован на портале "Открытые НПА".
В документе сообщалось, что принятые диспетчером вызовы подразделяются на 4 категории срочности и на вызовы, подлежащие обслуживанию мобильной бригадой организации ПМСП.
Согласно изменениям, при поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции СМП посредством автоматизированной системы управления передает вызовы мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 18:00 часов в будние дни).
Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 08:00 до 18:00 в будние дни, в субботу - с 08:00 до 12:00.
Также в документе пояснили, что вызов 4 категории срочности - состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.
После публикации новости об изменениях в СМИ, в Минздраве прокомментировали проект изменений в правила оказания скорой медицинской помощи. В ведомстве сообщили, что изменения не предполагают отмены обслуживания на дому.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2166063-nichego-ne-pomenyaetsya-v-minzdrave-sdelali-novoe-zayavlenie-o-rabote-skoroy-pomoshchi-v-kazahstane/
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