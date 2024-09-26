Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ничего не поменяется": в Минздраве сделали новое заявление о работе скорой помощи в Казахстане

Опубликовано:

Скорая помощь
Скорая помощь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Минздраве второй раз за день прокомментировали планируемые изменения в стандартах оказания медицинской помощи, в частности, изменения в работе "скорых", передает NUR.KZ.

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева в Telegram-канале ведомства заявила, что в ряде СМИ опубликована неверная интерпретация содержания проекта приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи.

По ее словам, как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи.

"Как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время, для улучшения оперативности, к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи.

В вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.

Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится", - сообщила Айгерим Уразалиева.

Отметим, ранее министерство здравоохранения подготовило изменения и дополнения в правила оказания скорой медицинской помощи. Проект документа был опубликован на портале "Открытые НПА".

В документе сообщалось, что принятые диспетчером вызовы подразделяются на 4 категории срочности и на вызовы, подлежащие обслуживанию мобильной бригадой организации ПМСП.

Согласно изменениям, при поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции СМП посредством автоматизированной системы управления передает вызовы мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь (ПМСП) в часы их работы (с 08:00 до 18:00 часов в будние дни).

Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 08:00 до 18:00 в будние дни, в субботу - с 08:00 до 12:00.

Также в документе пояснили, что вызов 4 категории срочности - состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.

После публикации новости об изменениях в СМИ, в Минздраве прокомментировали проект изменений в правила оказания скорой медицинской помощи. В ведомстве сообщили, что изменения не предполагают отмены обслуживания на дому.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2166063-nichego-ne-pomenyaetsya-v-minzdrave-sdelali-novoe-zayavlenie-o-rabote-skoroy-pomoshchi-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie