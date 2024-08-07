"Никаких условий": карагандинцев возмутило состояние кареты скорой помощи

Одного из руководителей карагандинской поликлиники могут уволить после публикации видео, на кадрах которого пациент лежит рядом с запасным колесом и другими запчастями, передает NUR.KZ.

На странице группы "Skandal_krg" опубликовано видео, на кадрах которого видно мужчину, лажащего в карете скорой помощи. Автор видео за кадром возмущается условиями, с которыми столкнулся мужчина.

"Посмотрите, больной лежит на полу, никаких условий! Это как можно на такой машине везти?" - говорит автор ролика.

Подписчики группы в комментариях поддержали возмущение.

"Карета скорой помощи" - так громко сказано! Полная антисанитария. Хотелось бы посмотреть на лицо, работающих в облздраве, когда за ними приедет такая скорая", - пишет подписчик.

Разъяснения по данной ситуации в комментариях оставили представители управления здравоохранения Карагандинской области. Там сообщили, что по данному факту инициировано проведение служебного расследования в поликлинике №4.

"За ослабление контроля и неоказание полноценной медицинской помощи согласно действующим стандартам, первому руководителю рекомендовано расторгнуть трудовой договор с заместителем директора по лечебной работе, ответственному за организацию работы поликлинической и скорой помощи", - сообщили в управлении.

Ранее стало известно, что водитель скорой помощи из Кызылординской области пьяным вез пациента на госпитализацию. Его арестовали на 15 суток и лишили прав на 7 лет.

В мае текущего года Антикор начал проверку станции скорой помощи в ВКО из-за жалоб пациентов. По словам пациентов, на вызовы неотложка приезжает с сильным опозданием или не приезжает вовсе. Как выяснилось, медикам не хватает машин, из-за того, что большая часть транспорта не на ходу: обновленный всего три года назад автопарк уже наполовину изношен.

До этого на долгое ожидание скорой помощи жаловались и жители Талгара в Алматинской области. Тогда также сообщалось, что проблема в отсутствии машин - из 21 машин скорой помощи в рабочем состоянии находятся лишь 5.

В июле текущего года сообщалось, что камеры установят в машинах скорой помощи в Астане.

"К примеру, на сегодняшний день автопарк станции скорой медпомощи состоит из 145 автомобилей. Часть из них требует ремонта. Для решения данной проблемы провели внешний техаудит парка санитарного транспорта. Заключены договоры с поставщиками на ремонт сантранспорта. Для увеличения количества автотранспорта на линии, для вызовов 4-й категории срочности временно арендуем дополнительное количество машин", - рассказал аким Астаны Женис Касымбек.