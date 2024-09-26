Глава Минздрава сделала заявление по работе скорой помощи в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сделала заявление о работе скорой помощи в Казахстане - она отметила, что данная услуга по-прежнему остается доступной, передает NUR.KZ.

"В проекте, предусматривающем внесение изменений в правила службы скорой помощи, нет нормы об ограничении услуг скорой помощи, оказываемых населению на круглосуточной основе.

Подчеркиваю, скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной в режиме 24/7 по номеру 103.

Изменения касаются бригад, создаваемых при поликлиниках в целях повышения оперативности и качества обслуживания вызовов. Принято решение увеличить количество мобильных бригад. Кроме того, в случае необходимости медицинской помощи детскому населению выезд будет осуществляться с участием педиатра, а взрослому населению - профильных специалистов", - объяснила Альназарова в .

Как отметила глава ведомства, ранее одна бригада обслуживала 35 тыс. человек, а по новым правилам - 25 тыс.

При этом работа мобильных бригад будет синхронизирована с часами работы поликлиник. То есть после 20:00 и в выходные обслуживание вызовов будет проводиться бригадами скорой помощи.

Норма предусмотрена для снижения длительного ожидания службы скорой помощи, у населения нет никаких препятствий для вызовов скорой помощи по номеру 103.

Напомним, ранее на портале "Открытые НПА" появился проект документа, согласно которому вводятся изменения в правила оказания скорой помощи.

Так, принятые диспетчером вызовы подразделяются на 4 категории срочности и на вызовы, подлежащие обслуживанию мобильной бригадой организации ПМСП. Также внесены изменения в раздел времени прибытия фельдшерских и врачебных бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова.

При поступлении вызовов 4 категории срочности диспетчер станции СМП передает вызовы мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в часы их работы (с 08:00 до 18:00 в будние дни).

Наряду с этим отмечалось, что регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 08:00 до 18:00 в будние дни, в субботу - с 08:00 до 12:00.

Позже в Минздраве пояснили изменения. А через некоторое время в ведомстве заявили, что все пациенты, позвонившие в 103, получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова.