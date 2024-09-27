"Написано так, будто я наркозависимая": казахстанцы продолжают сталкиваться с ошибками в Damumed

Казахстанцы продолжают обнаруживать в приложении "Damumed" записи о медицинских услугах, которые они на самом деле не получали, сообщает телеканал "24 KZ".

По данным телеканала, за 8 месяцев текущего года выявлено более 4,5 тыс. случаев обнаружения фейковых медицинских услуг. 68% так называемых приписок совершили медработники, работающие в государственных поликлиниках. О своем опыте по обнаружению приписок рассказали многие казахстанцы в соцсетях.

"Мне пришлось скачать приложение, чтобы распечатать выписку с роддома. Начав читать и пролистывать, я наткнулась на запись о приеме в 2019 году, хотя в этот год я в поликлинику не обращалась. В выписке написано так, будто я наркозависимый человек, которому вправляют мозги какой-то социальный работник - указаны все мои данные. Я просто в шоке", - рассказала одна из пользовательниц Tiktok.

По словам заместителя председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Галымжана Абилова, наложение штрафов в размере 300% не останавливает медорганизации от приписок. Все факты приписок будут передавать в уполномоченные органы, которые будут рассматривать даже вопрос отзыва лицензий у учреждений.

На базе одной из столичных поликлиник внедрили систему распознавания пациентов. Врачи показали, как именно работает система.

"У каждого врача и медсестры на компьютере установлена камера с функцией Face ID. Мы делаем снимок и отправляем его в базу. Он должен совпадать с вашей фотографией в удостоверении. Проверка пройдена успешно. В противном случае врачи не смогут принять пациента", - рассказал врач общей практики Абай Сапа.

Эксперт в сфере здравоохранения Али Нургожаев считает, что искоренить проблему, связанную с приписками, можно тремя способами: увеличить размер штрафов, отбирать лицензии у медучреждений и оцифровать все процессы, автоматизировав их.

"Есть такое предположение, что сейчас Фонд выявляет очень маленький процент "приписок". На самом деле их гораздо больше, и штрафуют в недостаточных объемах. Что для этого нужно? На данный момент у Фонда недостаточная степень автоматизации: экспертиза проводится только по круглосуточному стационару, в то время как лотов закупа медицинской помощи более 20, и один из них более-менее автоматизирован по мониторингу качества. Соответственно, невозможно охватить достаточный объем случаев, и, как следствие, приписок выявляется недостаточно много", - поделился эксперт.

При этом, если пациенты обнаружат в приложении псевдоприем, они могут обжаловать и даже удалить эту запись. Об этом рассказал руководитель управления Министерства здравоохранения РК Айдар Касенов.

"Удалить запись приписки»самостоятельно, если услуга действительно не оказана, в системе по обращению граждан, в принципе, возможно. Там еще рассматривается вопрос, были ли выделены на это средства. Бывает, что оплата не прошла, например, если это была ошибочная запись медработника", - прокомментировал Касенов.

Казахстанцы могут сообщить об обнаруженной приписке по номеру 1414 или через приложение "Колдау 24/7".

Напомним, в июле текущего года глава Минздрава Акмарал Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того, чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.

До этого Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования, аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Позже в ФСМС отреагировали на итоги проверки Высшей аудиторской палаты, которая ранее заявила о нарушениях в системе ОСМС.

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

В Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки ВАП.

В результате было принято решение внедрить в больницах Казахстана Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг.