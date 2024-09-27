Top.Mail.Ru
Здоровье

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Написано так, будто я наркозависимая": казахстанцы продолжают сталкиваться с ошибками в Damumed

Опубликовано:

Приложение Damumed на смартфоне и лекарство в руках
Приложение Damumed на смартфоне. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы продолжают обнаруживать в приложении "Damumed" записи о медицинских услугах, которые они на самом деле не получали, сообщает телеканал "24 KZ".

По данным телеканала, за 8 месяцев текущего года выявлено более 4,5 тыс. случаев обнаружения фейковых медицинских услуг. 68% так называемых приписок совершили медработники, работающие в государственных поликлиниках. О своем опыте по обнаружению приписок рассказали многие казахстанцы в соцсетях.

"Мне пришлось скачать приложение, чтобы распечатать выписку с роддома. Начав читать и пролистывать, я наткнулась на запись о приеме в 2019 году, хотя в этот год я в поликлинику не обращалась. В выписке написано так, будто я наркозависимый человек, которому вправляют мозги какой-то социальный работник - указаны все мои данные. Я просто в шоке", - рассказала одна из пользовательниц Tiktok.

По словам заместителя председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Галымжана Абилова, наложение штрафов в размере 300% не останавливает медорганизации от приписок. Все факты приписок будут передавать в уполномоченные органы, которые будут рассматривать даже вопрос отзыва лицензий у учреждений.

На базе одной из столичных поликлиник внедрили систему распознавания пациентов. Врачи показали, как именно работает система.

"У каждого врача и медсестры на компьютере установлена камера с функцией Face ID. Мы делаем снимок и отправляем его в базу. Он должен совпадать с вашей фотографией в удостоверении. Проверка пройдена успешно. В противном случае врачи не смогут принять пациента", - рассказал врач общей практики Абай Сапа.

Эксперт в сфере здравоохранения Али Нургожаев считает, что искоренить проблему, связанную с приписками, можно тремя способами: увеличить размер штрафов, отбирать лицензии у медучреждений и оцифровать все процессы, автоматизировав их.

"Есть такое предположение, что сейчас Фонд выявляет очень маленький процент "приписок". На самом деле их гораздо больше, и штрафуют в недостаточных объемах. Что для этого нужно? На данный момент у Фонда недостаточная степень автоматизации: экспертиза проводится только по круглосуточному стационару, в то время как лотов закупа медицинской помощи более 20, и один из них более-менее автоматизирован по мониторингу качества. Соответственно, невозможно охватить достаточный объем случаев, и, как следствие, приписок выявляется недостаточно много", - поделился эксперт.

При этом, если пациенты обнаружат в приложении псевдоприем, они могут обжаловать и даже удалить эту запись. Об этом рассказал руководитель управления Министерства здравоохранения РК Айдар Касенов.

"Удалить запись приписки»самостоятельно, если услуга действительно не оказана, в системе по обращению граждан, в принципе, возможно. Там еще рассматривается вопрос, были ли выделены на это средства. Бывает, что оплата не прошла, например, если это была ошибочная запись медработника", - прокомментировал Касенов.

Казахстанцы могут сообщить об обнаруженной приписке по номеру 1414 или через приложение "Колдау 24/7".

Напомним, в июле текущего года глава Минздрава Акмарал Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того, чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.

До этого Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования, аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Позже в ФСМС отреагировали на итоги проверки Высшей аудиторской палаты, которая ранее заявила о нарушениях в системе ОСМС.

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава. Аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

В Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки ВАП.

В результате было принято решение внедрить в больницах Казахстана Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2166646-napisano-tak-budto-ya-narkozavisimyy-chelovek-kazahstancy-prodolzhayut-stalkivatsya-s-oshibkami-v-damumed/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie