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Как будут бороться с приписками в поликлиниках, рассказали в Минздраве

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Врач заполняет больничный лист
Врач. Иллюстративное фото: rawpixel.com / freepik.com

Глава Минздрава Акмарал Альназарова в кулуарах кабмина рассказала, как будут бороться с приписками в поликлиниках Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Акмарал Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того, чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - добавила министр.

По словам Альназаровой, предлагаемая база сможет минимизировать риски.

"Мы в поликлинике №10 Астаны с 1 августа в пилотном режиме хотим запустить - то есть любая услуга, которая будет оказываться в организации здравоохранения, через Face ID чтобы проходила. В принципе, сейчас подготовительная работа ведется. Это один из вариантов", - подчеркнула глава Минздрава.

При этом министр подчеркнула, что анализ показывает, что приписки происходят, в основном, в приграничных регионах. Министр предполагает, что это может быть связано с активной миграцией населения.

Ранее сообщалось, что в Астане медики в одной из частных поликлиник приписали себе услуги более чем на 100 млн тенге за счет незаконного прикрепления 16 тыс. граждан.

При этом в сентябре прошлого года представители столичной прокуратуры сообщали более чем о 2,5 тыс. умерших, а также покинувших Казахстан граждан, которые числились прикрепленными к медучреждениям Астаны.

В ноябре стало известно, что бороться с "приписками" в медучреждениях Казахстана намерены по-новому. Сообщалось, что пилотный проект по подтверждению факта получения пациентом медицинской услуги посредством QR-кода запустили в Алматы, Астане и СКО.

Сообщалось также и о том, что недобросовестные сотрудники медицинских организаций приписывают казахстанцам фальшивые услуги, желая получить за них оплату.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2138679-face-id-i-integraciya-bazy-dannyh-v-minzdrave-rasskazali-kak-budut-borotsya-s-pripiskami-v-poliklinikah/

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