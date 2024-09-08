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"Фальшивые отчеты станут невозможны": Face-ID внедрят в больницах Казахстана

Опубликовано:

Больница
Больница. Иллюстративное фото: pixabay.com

В больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В Telegram-канале Минздрава сообщили о новых мерах по предотвращению приписок в системе здравоохранения. О них в интервью телеканалу "24KZ" рассказала министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Она сообщила, что основным инструментом для борьбы с приписками станут цифровые технологии, включая внедрение Face-ID. Пилотный проект запустили на базе республиканской поликлиники первичной медико-санитарной помощи в Астане.

"До конца этого года мы проведем пилотный проект в Астане, а с 1 января планируем масштабировать его на всю республику. Это станет эффективным инструментом, который на корню исключит приписки", – сказала Акмарал Альназарова.

В Минздраве заявили, что система биометрической идентификации обеспечит точную фиксацию оказанных услуг, что "сделает невозможными фальшивые отчеты о пациентских визитах". По планам Минздрава, эта мера также предотвратит нецелевое расходование как бюджетных средств, так и взносов застрахованных граждан.

Отметим, что в июле текущего года Акмарал Альназарова признала, что проблемы с приписками в поликлиниках страны есть.

"Для того, чтобы исключить приписки, по крайней мере, чтобы минимизировать такие риски, мы планируем интегрировать свою базу данных с данными соответствующих госорганов. Письмо руководству правительства мною было направлено. Сейчас жду соответствующего решения", - сказала тогда министр.

Напомним, в июле текущего года Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования, аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге.

Позже в ФСМС отреагировали на итоги проверки Высшей аудиторской палаты, которая ранее заявила о нарушениях в системе ОСМС.

Также мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

"Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций", - сообщили в Минздраве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2158707-falshivye-otchety-stanut-nevozmozhny-minzdrav-uzhestochit-nakazanie-za-pripiski-v-bolnicah/

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