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Двойные оплаты и приписки: в Фонде медстрахования отреагировали на итоги госаудита

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Женщина уплачивает взносы за ОСМС
Взносы на ОСМС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Фонде медстрахования отреагировали на итоги проверки Высшей аудиторской палаты, которая ранее заявила о нарушениях в системе ОСМС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

Высшая аудиторская палата проверила деятельность Фонда социального медицинского страхования, включая 5 его филиалов, за 2022-2023 годы. Отмечается, что проверка охватила 3,8 трлн тенге и более 770 млн медицинских услуг.

В ФСМС прокомментировали итоги проверки Высшей аудиторской палаты, опубликованные ранее.

"Касательно неосвоения средств Нацфонда. В 2022 году 12,7 млрд тенге не были освоены в связи с поздним принятием приказа по перечню амбулаторного лекарственного обеспечения, 0,5 млрд тенге в 2023 году - вследствие изменения методики оплаты по 12 межрайонным больницам и ее поздней реализации в информсистемах. Все эти средства в полном объеме возвращены в доход бюджета.

Касательно отсутствия у двух поставщиков медуслуг лицензий на отдельные виды услуг. Речь идет об отдельных адресах оказания услуг УЗИ, доля которых составила менее 1% от общего объема оказанных поставщиками услуг. Важно отметить, что Фонд, как некоммерческая организация, не наделен функцией постлицензионного контроля. Это компетенция других государственных органов", - отмечается в сообщении Фонда.

Также здесь отреагировали на информацию касательно двойной оплаты медуслуг соисполнителями. Отмечается, что после детального анализа эксперты ФСМС выяснили, что 27,6 млрд тенге по амбулаторной помощи относятся не к финансовым, а к процедурным нарушениям.

"Для принятия дальнейших мер необходима правовая оценка профильных государственных органов. С этой позицией согласились и проверяющий орган, и Фонд. Отметим, ФСМС заключает договоры только с поставщиками и не вправе вмешиваться в их отношения с соисполнителями", - говорится в сообщении.

Что касается анестезии, оплаченной стоматологиям вне тарифа - по информации пресс-службы Фонда, данная ситуация сложилась в связи со сбоями форматно-логического контроля в информационных системах. Фонд подготовил свыше 80 ФЛК, которые в настоящий момент поэтапно внедряются для повышения эффективности мониторинга услуг через снижение человеческого фактора.

"Касательно амбулаторного лекарственного обеспечения лиц, выехавших на ПМЖ за рубеж. Вопрос требует совместной работы заинтересованных государственных органов в части интеграции информационных систем и урегулирования миграционного порядка в отношении лиц, выехавших на ПМЖ и не сдавших удостоверяющие личность документы.

Значительная часть выявленных нарушений связана с недостаточным уровнем цифровизации. Его повышение – одна из первостепенных задач Фонда: в середине этого года ФСМС в пилотном режиме внедрил собственную платежную информационную систему, которой не было у Фонда с самого начала его работы, а также ранее запустил ситуационно-аналитический центр для качественного анализа и более эффективного распределения медпомощи и средств", - отмечается в комментарии Фонда медстрахования.

В организации акцентировали внимание на том, что по итогам нынешней проверки Высшей аудиторской палаты нарушений выявлено значительно меньше, по сравнению с предыдущими результатами.

Напомним, сегодня Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Среди выявленных нарушений были указаны - хроническое неосвоение средств Нацфонда, факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС, а также факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Ранее сообщалось, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

"Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций.

Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей", - сообщили в Минздраве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2138124-dvoynye-oplaty-i-pripiski-v-fonde-medstrahovaniya-otreagirovali-na-itogi-gosaudita/

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