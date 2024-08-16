Снятие пенсионных "излишков" на стоматологические услуги: Минздрав анонсировал новый механизм
Опубликовано:
Минздрав сообщил о разработке и внедрении в ближайшее время нового механизма по снятию пенсионных накоплений, которые можно будет направить на оплату стоматологических услуг, передает NUR.KZ.
О новом механизме вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев сообщил на брифинге в СЦК. Разрабатываемый ведомством метод позволит сохранить для населения возможность использования пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг.
"Учитывая поступившие обращения Министерство здравоохранения совместно с отечественной Ассоциацией стоматологов проработало механизмы, которые направлены не на ограничение, а на обеспечение прозрачности процедуры получения стоматологической услуги с подтверждением ее получения через использование инструментальных методов диагностики", - сказал спикер.
При этом, по словам спикера, предусматривается несколько этапов:
- план обследования и лечения с подтверждающими документами (рентген-снимок панорамный или 3Д до лечения);
- подача документов в комиссию;
- заключение договора со стоматологической клиникой;
- внесение данных в паспорт здоровья (рентген-снимок панорамный или 3Д после лечения).
"В каждой поликлинике есть врачебно-консультативная комиссия. Отбасы банк, который будет производить оплату услуг стоматологических клиник, будет производить это на основании справок врачебно-консультативных комиссий наших поликлиник, в состав которых будут входить представители Казахстанской стоматологической ассоциации.
Поэтому будут два снимка на руках: снимок до оказания услуги и снимок после оказания услуги. Как заверяют наши коллеги, подделать их практически невозможно. Есть индивидуальные особенности у каждого человека, которые будут отражены на этом снимке", - уточнил Ержан Нурлыбаев.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2149908-snyatie-pensionnyh-izlishkov-na-stomatologicheskie-uslugi-minzdrav-anonsiroval-novyy-mehanizm/