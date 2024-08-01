"Сообщайте о любых нарушениях": Минздрав обратился к казахстанцам

Минздрав усиливает контроль за коррупцией в медицине и просит казахстанцев в случае выявления каких-либо нарушений сразу звонить на номер 1414, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве здравоохранения обратились к казахстанцам и просят в случае столкновения с ограничением доступа к медуслугам, а также при проявлении фактов коррупции сразу же звонить на номер 1414.

"Обращения будут зарегистрированы операторами Единого контакт-центра (ЕКЦ) и направлены на рассмотрение в соответствующие медицинские организации.

Для обеспечения полной прозрачности и справедливости рассмотрения каждого случая, все сообщения будут поступать одновременно в региональное управление здравоохранения, службу собственной безопасности Фонда социального медицинского страхования и Министерство здравоохранения.

Министерство здравоохранения стремится создать атмосферу полной нетерпимости ко всем проявлениям коррупции. Мы просим сообщать о любых нарушениях. Активное участие наших граждан играет важную роль в создании честной и доступной системы здравоохранения для всех", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в подтвержденных случаях коррупции информация будет передана в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала отчет ВАП, в котором говорится о миллиардных нарушениях в ФСМС, а также подтвердила имена нескольких уволенных чиновников, которые потеряли свои должности после того, как ВАП и Антикор выявили нарушения.

Также ранее нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

Также в июне этого года сообщалось, что недовольных системой здравоохранения граждан стало больше в Казахстане. Почти 70% опрошенных казахстанцев недовольны работой национальной системы здравоохранения. Это, по данным проводивших исследование, на 10% больше, чем годом ранее, подчеркивали эксперты.

А в начале года, в ходе выступления перед новым кабмином, президент Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит, раскритиковав работу системы ОСМС.