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Могут ли для незастрахованных казахстанцев ввести ограничения, ответили в Минздраве

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Женщина за рулем автомобиля
Женщина за рулем. Иллюстративное фото: Oscar Wong/Getty Images

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев сегодня в кулуарах рассказал, могут ли для незастрахованных казахстанцев ограничить выдачу прав на вождение, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас на повестке дня данный вопрос не стоит", – ответил замглавы Минздрава Тимур Султангазиев на вопрос о том, могут ли незастрахованным казахстанцам ограничить выдачу водительских прав.

По его словам, Министерством сейчас рассматриваются другие механизмы вовлечения людей в систему медстрахования, в том числе через акиматы.

"В первую очередь те категории населения, которые наиболее социально уязвимые. Это не связано с ажиотажем вокруг нормы, у нас другие приоритеты, другие механизмы", – заявил Султангазиев.

Также сегодня вице-министр здравоохранения ответил на предложение депутата мажилиса повысить взносы по ОСМС для курящих граждан.

Напомним, в начале февраля президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит. По его словам, ОСМС действует пять лет, но прогресса нет.

Между тем в конце января в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход. Позже в ведомстве пояснили, что повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку. При этом эксперты выступили против повышения.

Недавно министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что отказываться от ОСМС в Казахстане "нельзя ни в коем случае".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2068320-mogut-li-dlya-nezastrahovannyh-kazahstantsev-vvesti-ogranicheniya-otvetili-v-minzdrave/

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